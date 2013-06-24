Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 270 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 564 вибухонебезпечні предмети, у тому числі 2 авіаційні бомби, обстежено територію площею 238,9 га. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 2 тис. 537 раз, Миколаївщині – 1 тис. 91, Київщині - 718, Донеччині – 288, Сумщині – 272.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 63 тис. 543 вибухонебезпечні предмети та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 935 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 8 тис. 860 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону- 101. Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: https://dsns.gov.ua/uk/protiminna-diyalnist

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