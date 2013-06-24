Двадцять чотири дні поспіль Україна чинить запеклий опір збройній агресії рф на всіх фронтах, зокрема дипломатичному. Про це повідомляє Урядовий портал.

Глобальна ізоляція рф дедалі посилюється. З 18 березня росія та білорусь позбавлені членства в Європейській конференції адміністрацій зв’язку.

Санкції

Уряд Швейцарії ухвалив рішення долучитися до четвертого пакета санкцій ЄС і забороняє експорт предметів розкоші до росії

Міністерство торгівлі США заборонило обслуговування 100 комерційних і приватних літаків, які використовує росія. Заборона обслуговування літаків передбачає фактичне припинення міжнародних рейсів цих літаків із рф.

У зв’язку з санкціями, запровадженими проти росії, у латвійських банках було заморожено близько 11,5 млн євро, що належать 26 юридичним та 2 фізичним особам

Ізоляція рф

Італія арештувала комплекс будівель вартістю близько 105 млн євро, що належить одному із російських бізнесменів

У Литві обмежили до 60 євро суму готівки в євро, яку можна вивезти для особистих потреб до білорусі та росії

Технологічна корпорація LG Electronics зупиняє поставки своєї продукції до росії

Компанія Dahua, китайський виробник професійної техніки та електроніки, припиняє всі постачання до рф

Парламент Литви вніс зміни до Закону «Про публічні закупівлі», які забороняють державному сектору країни купувати технології російського і білоруського виробництва

Гуманітарна допомога

Рятівна служба Естонії направила до Головного Управління ДСНС України у Львівській області гуманітарну допомогу на суму в майже 128 000 євро, зокрема термозахисний одяг, дрони з тепловізійною камерою, бензинові двигуни, респіратори

Канада запустила тимчасову міграційну програму для українців, які були вимушені залишити країну через російське вторгнення. За цією програмою українці та найближчі члени їх сімей будь-якої національності можуть перебувати в Канаді як тимчасові резиденти до 3 років

Конфедерація промисловців Литви передала 2 вантажівки з продуктами для Одеської області

18 березня Польща відправила до України 24 карети швидкої допомоги та 2 пожежні машини.