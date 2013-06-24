Укрзалізниця у 2022 році оперативно відновлювала зруйновану бойовими діями інфраструктуру, що дозволило швидко налагоджувати призупинене залізничне сполучення з шістьма областями. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, наприклад пасажирське сполучення було відновлено з Черніговом за 7 днів після деблокади, з Ірпенем (Київська обл.) за 29 днів після деокупації, з Балаклією за 5 днів після деокупації, з Ізюмом за 30 днів після деокупації, з Купянськом (усі Харківська обл.) за 53 дні після деокупації, з Херсоном за 8 днів після деокупації.

Крім цього, оперативне відновлення інфраструктури дозволило призначити курсування безпересадкових вагонів сполученням Ізюм — Київ, Краматорськ (Донецька обл.) — Одеса, а також деблокована північна Сумщина отримала сполучення зі столицею та Вінниччиною завдяки новому маршруту поїзда № 770/769. Водночас із десятків населених пунктів Харківщини було відновлено рух приміських поїздів

Загалом у 2022 році залізничники відновили 25 із 69 мостів, пошкоджених ворогом, а також 19,838 км з 36,942 км пошкоджених колій. Усіма видами ремонтів у 2022 році було оновлено 1094 км колій.

Нагадаємо, що Укрзалізниця збудувала та електрифікувала у 2022 році рекордну протяжність колій.