У місті Миколаїв під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому - один поранений. Про це повідомляє Урядовий портал.

На прикордонному пункті пропуску Піски Харківської області зайшли збройні сили РФ.

У Дніпропетровській області В/Ч 2110 (с. Червона Григорівка) В/Ч 7036 (Краснопілля) під обстрілами. Знищено локаційну станцію на аеродромі.

Запорізька область:

Обстрілюється військова частина у Близнюках

В м. Кам’янка-Дніпровська надійшло повідомлення про вибух.

В результаті вибуху 3 будинки та 1 магазин зруйновано. Без потерпілих.

Обстріляно у селі Берда Бердянського району військову частину ППО, 1 вбитий та 5 поранено.

У Кам’янка-Дніпровська на центральному ринку снаряд влучив в магазин, пошкоджено газопровід та зруйновано дахи трьох ближніх будинків, потерпілих немає, пожежу ліквідовано

Військову частину ППО Близнюки (Запорізький район) обстріляно, без жертв.

В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув.

Відбувся обстріл одного з об’єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.

На Луганщині на рубужі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків.

Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону.

Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ

Такий наказ сьогодні, 24 лютого, Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях.

Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави.

Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України.

Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони.

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.

У Херсонській області Генічеський район підірвано другий міст на Арабатську стрілку. Інформація по потерпілим уточнюється.

Місто Миргород Полтавської області під час обстрілу військового аеродрому в/ч А1356 четверо військових отримали поранення.

Зведення НГУ

Ворог наніс удари по західних областях України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ.

На вулицях лунають сирени, людей евакуюють в укриття.

Схід - обстановка спокійна, військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі.

Центр - обстановка спокійна, військові частини НГУ не атаковані, підняті по тривозі. Всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.