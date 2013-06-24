Комітет Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабонської конвенції) оприлюднив текст Декларації, прийнятої 28 лютого 2023 року під час надзвичайного засідання Комітету. Про це повідомляє Урядовий портал.

Декларація, підтримана 31 країною-учасницею Лісабонської конвенції про визнання, найрішучіше засуджує неспровоковану та невиправдану військову агресію російської федерації проти України за участю білорусі як таку, що грубо порушує міжнародне право та підриває міжнародну безпеку та стабільність.

Документ передбачає обмеження участі представників російської федерації та білорусі у засіданнях Комітету Лісабонської конвенції, а також заборону представникам країн-агресорів обиратися до керівних та робочих органів Комітету Лісабонської конвенції про визнання й виконувати будь-які представницькі функції.

Україна продовжить активну діяльність на шляху до повної ізоляції російської федерації й білорусі та створенні спеціальних процедур для остаточного виключення цих країн із Лісабонської конвенції.

Текст Декларації (неофіційний переклад):

«Комітет Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні:

Беручи до уваги те, що у преамбулі Лісабонської конвенції про визнання зазначено, що «право на освіту є одним із прав людини» і «що вища освіта має відігравати дуже важливу роль в утвердженні миру, взаєморозуміння і терпимості, у формуванні взаємної довіри між народами та країнами»;

Враховуючи наслідки агресії російської федерації проти України за участю білорусі для безперервності навчання дітей та молоді в Україні чи переміщених осіб у сусідніх країнах, а також вплив переміщення населення на системи освіти країн, що приймають біженців з України;

Взявши до відома резолюцію CM/Res(2022)2 про припинення членства російської федерації в Раді Європи (прийняту Комітетом міністрів 16 березня 2022 року на 1428-му засіданні заступників міністрів);

Нагадуючи про Резолюцію ES-11/1 Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2022 року про агресію проти України та Рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО 7X/EX/Рішення 2, ухвалене на 7-й спеціальній сесії 15-16 березня 2022 року про вплив та наслідки теперішньої ситуації в Україні на всі аспекти мандату ЮНЕСКО;

Вітаючи Заяву про освітні наслідки агресії російської федерації проти України, ухвалену Керівним комітетом Ради Європи з питань освіти (17 березня 2022 р.);

Вітаючи Заяву Групи супроводу Болонського процесу (BFUG) про наслідки вторгнення російської федерації в Україну та призупинення прав участі російської федерації та білорусі в Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО);

Наголошуючи, що Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (1997 р.) нагадує нам, що право на освіту є правом людини і що вища освіта, яка відіграє визначну роль у здобуванні і поглибленні знань, є лише багатим культурним і науковим надбанням як окремих осіб, так і суспільства;

Водночас Комітет Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні засуджує неспровоковану та невиправдану агресію російської федерації проти України та участь білорусі у цій війні, яка грубо порушує міжнародне право та Статут ООН і підриває міжнародну безпеку та стабільність;

Висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з кричущим порушенням права на освіту внаслідок агресії російської федерації, руйнуванням шкіл, університетів та інших закладів освіти в Україні;

Підтверджує свою повну підтримку України та висловлює солідарність з українським народом, закладами вищої освіти, науковцями, дослідниками, студентами та власниками українських дипломів;

Висловлює вдячність усім державам-учасницям, які прийняли та надали підтримку українським біженцям, особливо тим країнам, які є сусідами України;

Постановляє, що жоден кандидат від російської федерації чи білорусі не буде обраний членом Бюро, головою чи заступником голови, головою будь-якої групи експертів або робочої групи, а також жодному представнику російської федерації чи білорусі не буде доручено будь-яке завдання доповідача чи координатора, або завдання представляти Комітет Лісабонської конвенції про визнання за будь-яких обставин у результаті агресії росії в Україні, за участю білорусі, допоки це рішення не буде переглянуто;

Інформує Секретаріати Ради Європи та ЮНЕСКО про обмеження участі представників російської федерації та білорусі в засіданнях Комітету Лісабонської конвенції про визнання внаслідок агресії росії проти України за участю білорусі, допоки це рішення не буде переглянуто;

Запрошує всі сторони додатково розглянути кроки, які Комітет міг би вжити для обмеження участі російської федерації та білорусі та їхніх представників у засіданнях Комітету Лісабонської конвенції про визнання та в будь-якій іншій діяльності та структурах, пов’язаних з Лісабонською конвенцією про визнання, зокрема, за необхідності, зміни Правил процедури, беручи до уваги предмет і режим Конвенції, а також міжнародне право».