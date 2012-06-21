У Токіо, Японія, з 23 липня по 8 серпня триватимуть Ігри ХХХІІ Олімпіади.
Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).
У Токіо, Японія, з 23 липня по 8 серпня триватимуть Ігри ХХХІІ Олімпіади.
Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).
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