У Токіо, Японія, з 23 липня по 8 серпня триватимуть Ігри ХХХІІ Олімпіади.

Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).  