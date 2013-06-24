Вступила в силу постановаКабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва», проект якої розроблено Міністерством фінансів України для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мінфін підготував інфографіку для роз’яснення прийнятих Урядом змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва та Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28.

Нагадаємо, що програми реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%».