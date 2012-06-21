Урядова програма так званих теплих кредитів для ОСББ рік у рік набирає обертів навіть у такі періоди, як новорічні свята та початок нового бюджетного року. Скажімо, 2015-го програмою скористалося майже 200 ОСББ, у 2016 році — ще 435. Із початку цього року, попри очікування ухвалення рішення щодо продовження програми, ще 30 ОСББ поспішили по «теплі» кредити та залучили 2,6 мільйона гривень. Для порівняння: за аналогічний період 2016 року лише 12 ОСББ взяли участь у програмі й залучили понад 800 тисяч гривень.
«Усі ці ОСББ, безумовно, отримають належне їм понад 40% відшкодування з державного бюджету», — наголошує голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, додаючи, що з початку лютого цього року ОСББ залучили понад 1 мільйон гривень за програмою «теплих» кредитів на впровадження енергоефективних заходів у своїх будинках.
Сергій Савчук зауважив, що нещодавнє рішення уряду щодо продовження дії програми «теплих» кредитів на 2017 рік — сигнал для всіх, що безповоротна фінансова державна допомога на енергоефективні заходи для населення належить до пріоритетів уряду. Її надаватимуть і надалі.
Прес-служба Держенергоефективності нагадує, що в 2017 році для учасників програми розширено можливості отримання «теплих» кредитів. До уповноважених на видачу таких позик банків приєднався й нещодавно націоналізований ПриватБанк.
«Упевнений, що участь чотирьох банків у програмі (Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку та ПриватБанку) посилить між ними конкуренцію й дасть змогу зробити кредити дешевшими, якіснішими та доступнішими для громадян», — підкреслив очільник відомства.
Загалом від початку чинності програми до неї пристали 659 ОСББ з різних регіонів країни. Вони залучили понад 80 мільйонів гривень на впровадження заходів із заощадження енергоресурсів у багатоповерхівках. Це сприяло тому, що мешканці таких будинків стали менше сплачувати за комунальні послуги й поступово досягають поліпшених умов проживання.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»