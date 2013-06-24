Через спеку дійсно зростає споживання, зокрема, в години пікового навантаження. Тому і побутовим, і промисловим споживачам варто використовувати електроенергію ефективно, економно. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це допомагає нам збалансувати енергосистему та зменшити погодинні графіки обмеження подачі електричної енергії», - сказав заступник Міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

Він нагадав, що внаслідок останніх восьми масованих атак ворога на енергосистему втрачено більше 9 ГВт потужностей, і зараз основну увагу енергетиків зосереджено на проведенні ремонтної кампанії, щоб повернути в систему ті потужності, які можливо, і збільшити генерацію.

«Паралельно також триває робота з європейськими партнерами для збільшення потужності імпорту. На сьогодні технічно можливо імпортувати 1,7 ГВт. Наразі відбуваються перемовини щодо збільшення цієї цифри до 2,2 ГВт встановленої потужності», - додав Микола Колісник.

Він також зазначив, що Урядом було ухвалено рішення щодо надання можливості не застосовувати графіків обмеження потужностей до тих підприємств, які імпортують більше 80% електроенергії для своїх потреб.

«У такий спосіб стимулюємо використовувати всі потужності за імпортом на комерційній основі. Це дає змогу стабілізувати роботу енергосистеми, так само, як і ощадливе енергоспоживання», - пояснив він.