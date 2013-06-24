Епідемічна ситуація з COVID-19 в Україні значно краща, ніж у багатьох європейських країнах. Шість тижнів поспіль спостерігається зниження кількості госпіталізованих. Зайнято 21 567 ковідних ліжок. Минулого тижня госпіталізовано 12 908 осіб. Україна однією з перших у Європі пройшла осінній спалах захворюваності, її показники відповідають середньоєвропейським. Про це йшлося на селекторній нараді із протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

16 грудня зареєстровано наказ Міністерства юстиції про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID-19 буде обов’язковою. Він набере чинності 20 січня 2022 року й стосуватиметься всіх працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної й комунальної форм власності, всіх комунальних підприємств, установ і організацій.

«А в січні МОЗ планує розглянути можливість запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу», — цитує департамент комунікацій Секретаріату КМУ слова міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.