У Лос-Анджелесі відбулася чергова урочиста церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії. Цього року найбільше премій вибороли фільми «Рома» (чотири нагороди) та «Богемна рапсодія» (теж чотири). Найкращим фільмом визнано стрічку «Зелена книга» режисера Пітера Фарреллі. Цікаво, що його американські кінокритики назвали найгіршим найкращим фільмом року за десятиліття.
«Ми зробили цей фільм із любов’ю, ніжністю та повагою. Уся ця історія — про любов. Хоч хто ми, всі ми люди», — прокоментував нагороду продюсер стрічки.
Приз за найкращу режисуру отримав мексиканський режисер Альфонсо Куарон за картину «Рома». Це чорно-біла драма, що стала першою в історії «Оскара», яка не йшла у прокаті. Її було знято на замовлення і за гроші стримінгової компанії Netflix та могли побачити лише передплатники сервісу в інтернеті. «Дякую академії, що вона визнала фільм про жінку-аборигена», — прокоментував режисер.
За найкращу чоловічу роль «Оскара» отримав виконавець ролі Фредді Мерк’юрі у фільмі «Богемна рапсодія» Рамі Малек — перший актор арабського походження — лауреат призу кіноакадемії. «Я не був таким очевидним вибором, — прокоментував це він. — Хочу сказати всім емігрантам: поліпшуйте своє життя. Я син емігрантів з Єгипту в першому поколінні».
Відзнака за найкращу жіночу роль дісталася Олівії Колман, яка знялася у ролі англійської королеви Анни у стрічці «Фаворитка». Це британська костюмована історична картина, яку зняв грецький режисер Йоргос Лантімос. Олівія Колман подякувала за нагороду багатьом, але передовсім — чоловікові. З ним вона разом 25 років. Також актриса пригадала, що колись працювала прибиральницею, і їй «подобалася ця робота».
Журналісти порахували, що три категорії з чотирьох за найкращу акторську гру вперше отримали актори не білої раси. А Рут Картер стала першою афроамериканкою, яка здобула нагороду за найкращий дизайн костюмів.
Цього року церемонія нагородження вперше за 30 років відбувалася без ведучого — золоті статуетки вручали відомі кіноактори, не заявлені в номінаціях.