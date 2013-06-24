Світові тенденції свідчать про стрімке поширення нового штаму COVID-19 «Омікрон». Наразі щодо нього ще тривають дослідження, проте вже можна виокремити симптоми, які найчастіше зустрічаються у хворих на вказаний штам. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, у 73% випадків зустрічається нежить, у 67,5% - головний біль, у 63,5% - втома. Також у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі.

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі домінує в Україні. У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Попри те що симптоми «Омікрону” здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.

При появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного лікаря. Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції.

Нагадаємо, що новий штам має менший інкубаційний період, ніж штам «Дельта». У середньому, за даними наукових досліджень, він становить 3 доби.