Уже цього тижня у Верховній Раді планується голосування законопроекту №5655, який відкриває шлях для практичних змін в сфері містобудування. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Одна з головних задач новоствореного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури стосується підвищення ефективності виконавчої влади в питаннях управління відбудовою. Відбудовою, яка в незначних обсягах відбувається зараз, і масштабною відбудовою, яка розпочнеться після перемоги. Попереду – багато змін у сфері містобудування. Але ключове — ми маємо змінити підхід до відбудови. Адже чи не найбільші питання людей зараз – про справедливість і чесність майбутньої відбудови, про запобіжники від корупції.

Вважаю, що таким запобіжником може стати цифровізація процесів і максимальне усунення «людського фактору» з процесу видачу дозвільної документації та можливість вибору контролюючих та перевіряючих органів – як серед приватних, так і державних інституцій», – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами Віце-прем’єр-міністра, в законопроекті №5655 враховано всі зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції, а сама реформа підтримана цим одним із ключових антикорупційних органів країни.

«В законі суттєво посилюються інструменти притягнення до відповідальності порушників. У створеній електронній системі кожне рішення учасників будівельного процесу матиме чіткий цифровий слід, а отже нікому не вдасться уникнути відповідальності за незаконні дії. Також завдяки переведенню багатьох процедур в цифру широке коло зацікавлених сторін, в тому числі органи містобудування, регулятори, учасники ринку, зможуть моніторити хід виконання проекту», – прокоментував Олександр Кубраков.

Зазначимо, що ця реформа створювалась у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації та за експертної підтримки проекту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах».

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запросило до спільної імплементації реформи у сфері містобудування країни G7 та Євросоюзу.