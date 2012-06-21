На Вінниччині ХХVІI обласний фестиваль творчості і талантів дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе» зібрав понад 120 учасників, які представили понад півтисячі робіт в обласному краєзнавчому музеї. Усі роботи виконано з любов’ю та майстерно. Це твори образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайнові композиції із природного матеріалу, іграшки тощо.
«Основна мета фестивалю — розвивати творчі здібності дітей та молоді з функціональними обмеженнями, самоствердження і реалізація талантів, їхня інтеграція в суспільство», — каже директор департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталя Заболотна.
Свої праці представили учасники віком 7—35 років. Вони переможці районних та міських відбіркових конкурсів, а також вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Виставка триває до 4 жовтня. Відвідувачі мають змогу проголосувати за учасника, робота якого найбільше сподобалася. Пам’ятні відзнаки отримає кожен, а особливими дарунками буде нагороджено 35 переможців.