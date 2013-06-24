Президент Володимир Зеленський учора представив новопризначеного голову СБУ керівному складу відомства. За його словами, генерал-майор Василь Малюк — бойовий офіцер і фахівець. Від початку повномасштабного вторгнення довів, що він патріот, професіонал і саме та людина, яка має керувати Службою безпеки нашої держави.

Василь Малюк подякував Президентові за довіру й пообіцяв, що весь особовий склад СБУ його не підведе, оскільки розуміє рівень відповідальності та викликів. Він наголосив, що нині неприпустима жодна імітація активної роботи: «Це справжня оперативна бойова робота, контрдиверсійні, антитерористичні операції. І ті, хто не встиг перейнятися цим, — вибачте, з ними будемо прощатися».

За словами голови СБУ, особливий акцент нині зроблено на контррозвідці. Водночас Служба безпеки активно бореться і з внутрішнім ворогом.

Василь Малюк наголосив, що український народ чекає перемоги у війні з російським окупантом, і запевнив, що Служба безпеки зробить усе можливе й неможливе, щоб пришвидшити цю перемогу.