Уряд прийняв постанову від 14 червня 2022 р. №688 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2022 р. №426». Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, постановою КМУ від 9 квітня 2022 р. №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» було заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

На сьогодні відповідно до внесених змін до цієї постанови:

можуть бути поміщені в митний режим імпорту товари, переміщення яких територією рф здійснено транзитом, та товари, ввезені з російської федерації, у тому числі товари походженням з третіх країн, якщо їх ввезення в Україну здійснено до 24 лютого 2022 р. включно.