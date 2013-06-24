Міністерство охорони здоров’я нагадує, що на період дії воєнного стану на території України процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Зокрема, на період дії воєнного стану медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) здійснює свої функції з забезпеченням принципу екстериторіальності. Тобто експертиза проводиться за направленням лікарсько-консультативної комісії незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування громадян, які звертаються для встановлення групи інвалідності.

Ці питання регламентуються нормативно-правовими актами (зокрема, постановами КМУ № 225 від 08.03.2022 р. та № 390 від 30.03.2022 р.), які спрощують проходження експертизи у воєнний час.

Коли особа звертається для встановлення інвалідності та не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

МОЗ нагадує, що у разі неможливості обстеження й оформлення направлення на МСЕК строк проходження повторного огляду для осіб з інвалідністю, у т. ч. й дітям, який припав на період дії воєнного стану на території України, продовжується на строк не пізніше шести місяців після його припинення/скасування. Всі виплати та відповідні пільги зберігаються за особою до закінчення строку проходження повторного огляду.

Крім того, якщо медико-соціальна експертна комісія відмовляє у визнанні особи з інвалідністю або особи, стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, таке рішення може бути оскаржено протягом одного місяця до самої комісії, центральної комісії чи обласної комісії, після чого буде проведено повторний огляд заявника і винесене нове рішення.

У випадку повторної відмови таке рішення можна оскаржити до Центральної МСЕК МОЗ України, відповідно до п. 24 положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1317.

В особливо складних випадках Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ, обласна, центральна міська комісія та МОЗ можуть направляти осіб, які звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпропетровськ) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця).

Після обстеження зазначені науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісії мають рекомендаційний характер.

Крім того, рішення комісій усіх рівнів можна оскаржити в суді в установленому законодавством порядку.

МОЗ нагадує, якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушують ваші права, зокрема у вас вимагають гроші за проходження МСЕК, звертайтеся телефоном до контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.