Міністерство охорони здоров’я нагадує, що на період дії воєнного стану на території України процедура проведення медико-соціальної експертизи значно спрощена. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

На сьогодні медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) продовжують роботу відповідно до нормативно-правових актів (зокрема, постанов КМУ № 225 від 08.03.2022 р. та № 390 від 30.03.2022 р.), які спрощують проходження експертизи у воєнний час. На період дії воєнного стану МСЕК здійснює свої функції з забезпеченням принципу екстериторіальності. Крім того, експертиза проводиться за направленням лікарсько-консультативної комісії незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування громадян, які звертаються для встановлення групи інвалідності. У разі, коли особа звертається для встановлення інвалідності та не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Важливо, що в умовах воєнного часу п. 5 постанови КМУ від 03.12.2009 №317 «Питання медико-соціальної експертизи» не застосовується. Саме цей пункт визначав причини інвалідності, за якими встановлення інвалідності заочно не проводилося.

Таким чином, наразі МСЕК мають право оглядати пацієнтів і приймати рішення заочно з такими причинами інвалідності, як:

трудове каліцтво;

професійне захворювання;

захворювання, одержане під час проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту та Держспецзв'язку;

захворювання, пов’язане з впливом радіоактивного опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС.

Всі ці категорії дають підставу для заочного огляду пацієнта.

Крім того, питання повторного проходження МСЕК особами з інвалідністю і ЛКК дітьми з інвалідністю, строк дії інвалідності яких закінчився у період воєнного стану, врегульовано постановою КМУ № 390 від 30.03.2022 р., якою зазначеним особам за неможливості пройти переогляд продовжено строк дії інвалідності, відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю на весь термін дії воєнного стану на території України і 6 місяців після його припинення/скасування.