Черкащина прийняла майже 119 тисяч людей, які переїхали із зони бойових дій. Багато з них оселилися в обласному центрі та Черкаському районі. Майже всі вже отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Місцева влада подбала про розміщення переселенців, прагне допомогти їм в облаштуванні на новому місці, сприяє задоволенню соціальних потреб.

У Гуманітарному центрі Черкаської міської ради для евакуйованих родин недавно організували сімейне свято. Відбулися майстер-класи із живопису, ліплення із солоного тіста, розмальовування гіпсових фігурок, створення ляльки-мотанки та оригамі. Після таких цікавих занять діти з батьками подивилися сімейний фільм.

«Намагаємося створити затишну домашню атмосферу для тих українців, які змушені були покинути рідні міста. Сімейні заходи — це ще один острівець комфорту для нових жителів Черкас. Заодно ми познайомили їх із нашими митцями, які поділилися власним досвідом творчості», — розповіла заступниця Черкаського міського голови Анастасія Чубіна.

Творчі заняття для дітей з інвалідністю та переселенців регулярно влаштовує в Черкасах громадська організація «Ми є поруч». Її засновниця Тетяна Волочай розповіла, що тепер, коли побільшало переселенців, з дітьми в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка займаються двічі на тиждень.

«Із березня займаємось із дітками з інших міст у дві зміни. Працюємо з батьками дітей: надаємо підтримку, проводимо психологічну роботу. Усе це здійснюємо власними силами та силами батьків. Залучили двох психологів та логопеда».

Часто навідується до дітей ветеран АТО Сергій Прядка.

«Допомагаю дітям чим можу, та їм для повного щастя багато й не треба: ми спілкуємося, я залучаю їх до вітрильного спорту — катаю на човнах. Дітям дуже важлива увага, її забагато не буває. У Черкасах таких дітей багато, тому підтримка, особливо нині, коли дитячі садки працюють не всі, має бути особлива».

У сім’ях переселенців останнім часом з’являється поповнення. В одному з пологових будинків Черкас уже народили 16 жінок, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Багато майбутніх мам звернулося для продовження ведення вагітності в амбулаторних умовах.

Як розповів директор пологового Дмитро Вітренко, жінкам допомагають не лише обстеженнями, лікуванням і консультаціями, а й емоційно відновитися. Адже їм довелося пережити чимало різних незгод. Чого варті тільки перебування в бомбосховищах та інших укриттях, постійна загроза життю, тривалі переїзди та інші перевантаження! Медичну допомогу вагітним переселенкам, консультації, лабораторні обстеження та дослідження тут надають безплатно.

Недавно міський голова Анатолій Бондаренко та його заступниця Марина Гаркава відвідали в перинатальному центрі жінок, які вагітними покинули рідні домівки та стали мамами вже в Черкасах.

37-річна Анна з Києва 11 травня народила хлопчика, через день 30-річна Світлана з Маріуполя — дівчинку. Обидві мами зауважили, що в Черкасах їх тепло прийняли. Вони побачили красу обласного центру. Від міста представники влади передали породіллям подарункові набори з дитячими речами першої необхідності.

Загалом же за період із 24 лютого в Черкасах видали 41 подарунковий комплект батькам-переселенцям.

Як розповів Анатолій Бондаренко, дехто з переселенців уже повертається в рідні місця. Але є й такі, хто, ознайомившись із містом та його гостинними людьми, виявляє бажання залишитися в Черкасах, продовжувати тут свою підприємницьку та іншу діяльність. Таким сім’ям тут обіцяють повне сприяння.

У Черкасах зареєстровано майже 20 000 внутрішньо переміщених осіб, із них понад 5000 — діти. Частина цих людей, прогнозує міська влада, стануть жителями Черкас.