До Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надходять сигнали про те, що так званий голова Херсонської обласної адміністрації Володимир Сальдо, якого призначила окупаційна влада, має намір зібрати всіх директорів шкіл та дитячих садків Херсона, щоб змусити заклади освіти перейти на російську програму.

Мінреінтеграції повідомляє, що добровільна співпраця з окупантами заборонена. У разі неможливості працювати за українськими стандартами керівникам закладів освіти слід призупинити освітній процес, за працівниками зберігається середня зарплата.

«А якщо вас змушуватимуть працювати під дулом автомата, ваша діяльність не матиме наслідком кримінальної відповідальності. Але факти примусу необхідно обов’язково фіксувати і за змогою повідомляти в СБУ та/або прокуратуру», — наголошено в заяві. Упровадження стандартів освіти держави-агресора, відповідно до частини третьої статті 111-1 Кримінального кодексу України, є колабораціоністською діяльністю.