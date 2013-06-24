62 674 ноутбуки для середніх шкіл придбано в межах національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю» Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації. Під час реалізації програми досягнуто співвідношення один ноутбук на одного педагогічного працівника, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів №403 від 21 квітня 2021 року.

60 тисяч ноутбуків мали отримати 24 області та 10 районів Києва за рахунок субвенції та співфінансування від кожної з областей, повідомляє пресслужба МОН. Зі спрямованих 980 мільйонів гривень субвенції касових видатків здійснено на 860 мільйонів. Вдалося заощадити 107 837 100 гривень, з яких 73 мільйони спрямовано на придбання автобусів і обладнання вбиралень у школах, а майже 35 мільйонів повернуто до бюджету. Співфінансування з місцевих бюджетів становило 243 208 800 гривень, із яких 14 400 900 гривень не освоєно й теж повернуто до бюджету.

«За короткий проміжок часу нам вдалося не просто забезпечити комп’ютерною технікою чимало вчителів, а й перевиконати план», — наголосив очільник МОН Сергій Шкарлет.