Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Об’єднані територіальні громади Черкащини торік одержали вагому фінансову підтримку для формування інфраструктури. Як розповіли в Департаменті регіонального розвитку облдержадміністрації, 54 ОТГ одержали з державного бюджету 95,6 млн. грн. На ці кошти вони здійснили 176 інфраструктурних проєктів.
Зокрема 33 проєкти реалізовано в реконструйованих, капітально відремонтованих приміщеннях закладів освіти, охорони здоров’я, культури та спорту. 7 проєктів спрямували на оновлення вуличного освітлення, 46 — на модернізацію матеріально-технічної бази комунальних підприємств, 60 — на ремонт дорожнього покриття.
Завдяки децентралізації посилилася економічна спроможність громад та поліпшилося надання послуг населенню. Надання субвенції сприяло приросту та оновленню основних фондів комунальної форми власності сільських, селищних та міських рад.