Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Медичні заклади Сумщини продовжують оновлювати матеріально-технічну базу, зокрема, використовувати сучасне обладнання та устаткування.
Так, цими днями в отоларингологічному відділенні Сумської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди встановили операційний мікроскоп німецького виробництва вартістю майже три мільйона гривень, кошти на який виділено з державного бюджету.
Подібне обладнання унікальне не лише для Сум, а й України – раніше його придбали обласні лікарні та приватні клініки Києва, Харкова, Ужгорода та Дніпропетровська.
Завдяки бездоганній оптиці операційного блоку вдається отримувати зображення в 3D об’ємі, що суттєво підвищує якість і точність діагностичних процедур, оперативних втручань при багатьох отоларингологічних захворюваннях дітей.
А в Лебединській центральній районній лікарні щойно відкрили новий рентген-кабінет, на закупівлю якого з державного бюджету виділено 6,5 мільйона гривень і де працюватимуть троє медиків.
Тут інформація оброблятиметься без хімічного проявлення плівки і зберігатиметься в цифровому форматі на електронних носіях.
Таким чином на кожного пацієнта, який бодай раз пройшов обстеження (до речі, його проводитимуть безкоштовно), матимуть окреме «досьє», що значно спростить і зробить більш якісним діагностично-лікувальний процес.