Open Data Services Support — конкурс грантів для підтримки проєктів для відновлення України. Його мета — підвищити рівень використання відкритих даних для створення нових і підтримки наявних цифрових інструментів. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.
Взяти участь у конкурсі можуть проєкти, пов’язані з:
- антикорупційною тематикою;
- соціальною користю;
- підвищенням ефективності та прозорості роботи органів влади;
- подоланням негативних наслідків війни.
Для кого конкурс?
Для громадських організацій, стартапів, бізнесу, усіх, хто має цифрові проєкти на основі відкритих даних, та прагне реалізувати власний проєкт, який може бути корисним для майбутнього України.
За результатами конкурсу оберуть чотири команди-переможці, кожна з яких отримає грант розміром до 1,1 млн гривень на реалізацію свого проєкту. Загальний грантовий фонд конкурсу — 4,4 мільйона гривень.
Подати заявку на участь у конкурсі Open Data Services Support необхідно до 28 листопада 2022 року.
Конкурс проводиться за фінансової та організаційної підтримки USAID / UK aid проєкту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.