Дніпропетровщина у лідерах за кількістю закладів та організацією надання паліативної допомоги. Вона для людей, що страждають на невиліковні хвороби. Нині в обласному реєстрі таких пацієнтів понад 10 тисяч. Їх число зросло з початком війни, бо до регіону приїхали тисячі переселенців. Про це під час брифінгу розказав головний позаштатний спеціаліст з паліативної допомоги департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Юрій Криничний.

Медична, соціальна, духовна та психологічна допомога. Це те, чого потребує людина, що страждає на невиліковну хворобу. Задача фахівців паліативної медицини – покращити якість життя пацієнта та полегшити його біль.

«В Україні паліативна медицина базується спочатку на первинній ланці. Це коли людині надається допомога за місцем проживання. За необхідності залучаються фахівці паліативних мобільних бригад, які коригують лікування. Якщо вдома неможливо надати всеосяжну допомогу, такі пацієнти госпіталізуються», – пояснив Юрій Криничний.

Загалом у області понад 70 центрів первинної паліативної допомоги та 53 мобільні бригади. Стаціонарно таких пацієнтів приймають у 43 медичних закладах.

«У регіоні є реєстр паліативних хворих. У ньому понад 10 тис пацієнтів, серед яких і більше 500 дітей. З початком війни їх число збільшилося на 15-20%. Це за рахунок переселенців», – розповів головний позаштатний спеціаліст з паліативної допомоги департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА.

Раніше ця допомога була для людей з онкологією. Зараз вона надається всім пацієнтам, котрі страждають на захворювання, що провокують передчасну смерть. Наприклад, серцево-судинні проблеми та наслідки інсультів.

«Цей вид допомоги безоплатний, – додав Юрій Криничний. – Як правило, пацієнта госпіталізують для корекції больового синдрому або боротьби з пролежнями».

Він додав, термін перебування у паліативному закладі не визначений. Він залежить від медичних показників або від бажання самого пацієнта.