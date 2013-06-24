У рамках проекту «Книжки без кордонів» для українських дітей-біженців вже надруковано понад 80 тисяч примірників дитячих книжок. Про це повідомляє Урядовий портал.

Протягом кількох тижнів до проекту приєдналися ще три країни. Загалом отримати книжки українською мовою українські діти тепер можуть в 11 країнах Європи: Польщі, Норвегії, Швеції, Естонії, Латвії, Литві, Словаччині, Чехії, Німеччині, Ірландії, Болгарії.

Проект «Книжки без кордонів» реалізується під патронатом Першої ледіОлена Зеленська, спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерство закордонних справ Українита Український інститут книги.