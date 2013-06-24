Отримати ліцензію на поводження з небезпечними відходами відтепер можна онлайн. Відповідний сервіс вже доступний бізнесу на національній онлайн платформі «ЕкоСистема». Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілецьнаголосив: «Ми поступово, але впевнено вдосконалюємо та цифровізуємо нашу взаємодію, наводимо лад у сфері. Можливість онлайн оформити ліцензію на поводження з небезпечними відходами означає, що підприємствам більше не потрібно чекати, поки документи дійдуть поштою до Міндовкілля та будуть зареєстровані. При наявності відсканових файлів та ЕЦП, їх можна надіслати навіть з телефону. Автоматизовані підказки не дозволять допустити технічних помилок».

За його словами, цей сервіс стане частиною загальнонаціональної інформаційної системи управління відходами, створення якої передбачено нещодавно прийнятим рамковим законом «Про управління відходами». Міністерство вже працює над розробленням такої системи. Вона дозволить державі контролювати повний життєвий цикл кожної тонни відходів – від її утворення, маршруту перевезення до переробки.

«Тож ринок працюватиме прозоро, а українці все менше «знаходитимуть» звалища сміття у лісосмугах, парках, біля власних будинків. У тому числі, і з небезпечними відходами. Бо наприклад, лише одна акумуляторна батарея, яка потрапляє у річку, наносить шкоди більше, ніж тисячі тонн відходів від промисловості», - наголосив Міністр.