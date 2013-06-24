Днями уряд ухвалив ініціативу Мінветеранів щодо спрощеної процедури подання та встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць.

Раніше цей процес був ускладнений, іноді набуття статусу тривало вісім місяців і більше. Як наслідок, особи з інвалідністю та родини загиблих мали обмежений доступ до пільг і послуг, гарантованих державою.

Відтепер статус можна буде отримати у 30-денний термін двома шляхами: у паперовій формі — через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання; в електронній формі — через е-кабінет порталу «Дія» або єдиного державного реєстру ветеранів війни (електронний продукт розробляють).

Крім заяви із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу, по суті більше нічого не потрібно. Збирання документів, яких бракує, — обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб.

Електронний формат подачі заяви на встановлення статусів ще доопрацьовує Мінветеранів спільно з Міністерством з питань цифрової трансформації. Технічна можливість отримання статусів «в один клік» з’явиться найближчим часом.

На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців сектору безпеки та оборони (ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР), які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сімей загиблих захисників і захисниць цих категорій.

Процедура звернення через ЦНАП вже діє для всіх категорій, зокрема захисників-добровольців із числа цивільних, представників волонтерських організацій та інших цивільних осіб, які стали на захист держави та отримали інвалідність внаслідок війни, повідомляє Мінветеранів.

«Уряд зробив перший крок до спрощення процедури. Ми почали вибудовувати екосистему повернення від військового до цивільного життя», — зазначив виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Джерело: Мінветеранів