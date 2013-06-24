Отримати витяг про відсутність судимості можна за лічені хвилини у режимі онлайн. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко під час брифінгу «Цифрові сервіси та проекти МВС в умовах війни». Про це повідомляє Урядовий портал.

Заступник очільника МВС поінформував про нові цифрові інструменти, які впроваджує Міністерство для зручності громадян.

Ігор Бондаренко розповів про зміни в сервісі отримання витягу про несудимість. До війни громадяни мали змогу замовити довідку про несудимість онлайн, зокрема відповідна послуга була в застосункуДія. Однак з початком російського вторгнення державі задля захисту своїх електронних ресурсів довелося обмежити їхню роботу.

«Розробили сервіс vytiah.mvs.gov.ua, за допомогою якого громадяни України можуть у безпечний спосіб, швидко та ефективно замовити витяг про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України», - сказав він.

Отримати послугу можна за швидко, достатньо увійти до «Особистого кабінету» за допомогою кваліфікованого електронного підпису та подати запит.

«Автоматична обробка запиту відбувається досить швидко, вже за лічені хвилини в «Особистому кабінеті» з’являється витяг в електронному вигляді з QR-кодом, що дає змогу перевірити чинність даного документу», - сказав Ігор Бондаренко.

Витяг про відсутність судимості може знадобитися для:

здійснення всиновлення;

оформлення документів в органах соціального забезпечення;

оформлення віз для виїзду за кордон та надання до установ іноземних держав;

оформлення на роботу;

для участі в процедурі закупівель тощо.