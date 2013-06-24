Незабаром розпочнеться бета-тест нової послуги для ФОП на порталі Дія – витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Долучитися до тестування можна за посиланням. Про це повідомляє Урядовий портал.

Витяг з ЄДР – один з найпопулярніших документів для підприємців, який необхідний для різних життєвих ситуацій. Наприклад, для участі у тендерних закупівлях, при отриманні послуг у банках чи укладанні договорів.

Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, підприємці мали звертатися до реєстратора чи нотаріуса, йти до ЦНАПу, сплачувати адміністративний збір у банку та чекати добу на документ.

З новою послугою на порталі Дія ви отримуєте витяг миттєво. Не потрібно чекати 24 години, шукати нотаріуса чи витрачати час на походи в держструктури. Усе відбувається дуже швидко, людяно і непомітно. Ви зможете замовити витяг з ЄДР у кілька кліків, якщо ваш документ загубився, або просто хочете його оновити. До того ж, адмінзбір при отриманні витягу офлайн становить 120 грн, а при замовленні на порталі Дія – 90 грн.

Зовсім скоро ми запустимо бета-тест послуги, щоб переконатися, щоб все працює коректно і без збоїв. Долучитися до тестування можуть українці, які:

є або були підприємцями;

мають електронний підпис.

Долучайтеся до бета-тесту, щоб першими отримати один із необхідних документів для ФОП зручніше і швидше.

Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.