На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям. Таке рішення вчора було прийнято на засіданні Уряду. Про це повідомляє Урядовий портал.

Річ у тім, що в листопаді цього року Кабінет Міністрів постановив: на період дії воєнного стану надання державних соціальних допомог і пільг, які було призначено раніше, автоматично продовжується, але тільки тим особам, які проживають на території проведення бойових дій або тимчасово окупованих.

Тобто, це означало, що всім іншим громадянам потрібно було б подавати заяви для поновлення або продовження виплат.

Вказана ситуація могла призвести до соціальної напруги та надмірного навантаження на органи соцзахисту й органи надання адміністративних послуг, зокрема через нестабільність електропостачання та часті повітряні тривоги.

З метою вирішення цієї проблеми було проведено низку нарад під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. За їх результатами до Уряду було подано проект постанови про автоматичне продовження виплат, який вчора й ухвалив Кабінет Міністрів.