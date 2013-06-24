Відучора українці почали отримувати електронний рецепт на антибіотики. Така можливість доступна в закладах, які підключені до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Утім, рецепт на антибіотик — не нововведення, із серпня до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент — електронний рецепт, повідомляє МОЗ. Тобто якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки що не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати пацієнтові паперовий рецепт.

Важливо, щоб саме лікар зробив призначення, оскільки недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, а й стимулює розвиток глобальної проблеми — антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків. Тобто вже зовсім скоро інфекційні хвороби, які нині швидко та без наслідків лікують антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними.

Як пацієнтові отримати рецепт на антибіотик?

1) Звернутися на прийом до лікаря. Зауважимо, що це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар-спеціаліст. Декларація для цього не потрібна.

2) Після огляду лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнтові інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення.

3) Якщо заклад не працює з ЕСОЗ, лікар випише пацієнтові паперовий рецепт.

4) Пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо пред’явити інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевтові.

Відпуск антибіотиків за рецептом в аптеках здійснюватиметься тільки в тих регіонах країни, де немає обмежень у доступі до медичних послуг та лікарських засобів. Тобто на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях, де тривають бойові дії, аптеки на час дії воєнного стану відпускатимуть антибіотики без рецепта.

Ще однин виняток поширюється на закупівлю антибіотиків волонтерськими та благодійними організаціями. Тобто на запит військової частини, підрозділу чи певного медичного закладу волонтери, як і нині, можуть закуповувати антибіотики у дистриб’юторів без рецепта.