Керівництво Міністерства охорони здоров’я провело селекторну нараду з очільниками структурних підрозділів з питань охорони здоров’я в регіонах та керівниками центрів екстреної медичної допомоги. Основна тема – правильна маршрутизація пацієнтів з інсультами та інфарктами для надання якісної медичної допомоги. Про це повідомляє Урядовий портал.

«У час війни ми не можемо собі дозволити втрачати людей лише через недотримання правильної маршрутизації пацієнтів із інсультами та інфарктами. Все має бути чітко: є законтрактований на відповідний пакет найближчий заклад охорони здоров’я – туди й мають везти пацієнтів у таких станах. Недопустимо, щоб лікуванням інсультів та інфарктів займались заклади, де не створено для цього відповідних умов», – зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ наголосив, що навіть коли йдеться про тривалий час доїзду бригади екстреної медичної допомоги, все одно має відбуватись дотримання маршруту пацієнта. А саме: госпіталізувати пацієнта мають туди, де є можливість надати необхідний обсяг екстреної медичної допомоги у відповідному невідкладному стані, зокрема укладений договір з Національною службою здоровʼя України на такий пакет програми медичних гарантій.

Офіційні дані свідчать, що в закладах охорони здоров’я, які законтрактовані для надання медичної допомоги у разі гострого коронарного синдрому та гострого мозкового інсульту, пацієнти мають значно більші шанси на виживання та швидше одужання.

Нагадаємо, накази Міністерства № 1181«Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги та госпіталізації пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST бригадами екстреної медичної допомоги» та № 2203«Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги пацієнтам із підозрою на гострий мозковий інсульт у системі екстреної медичної допомоги» визначають, що пацієнтів із такими захворюваннями мають транспортувати за затвердженим клінічним маршрутом. Останній затверджується структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних адміністрацій.

Під час маршрутизації пацієнта також обов’язково має враховуватись Порядок транспортування пацієнтів бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги у заклади охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ №583.