Падіння ВВП в лютому 2023 року становить 26% (±2%), що є кращим за показник січня — 32% (±2%). Про це свідчать оперативні оцінки Міністерства економіки.

«У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалася з огляду на істотне зменшення дефіциту електроенергії. Це додало оптимізму бізнесу, який покращив свої настрої щодо майбутнього та активізував діяльність. Загалом економічний фронт тримається: економіка функціонує, адаптується, відновлюється», — повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

У лютому порівняно із січнем цього року трохи покращилася ситуація у промисловому виробництві, у транспортній галузі відбулося поступове відновлення активності за всіма ключовими видами транспорту. Трохи покращилася ситуація у тваринництві, яке поступово адаптується до складних умов функціонування, істотно покращились очікування ділової активності в торгівлі, яка чутлива до змін попиту. Спостерігається поступове покращення ситуації і в будівництві: на деокупованих територіях активізуються відновлювальні роботи.