В Україні кожна сім’я, в якій народилася дитина, може отримати від держави «Пакунок малюка» — бокс для новонароджених. Він містить усе необхідне для догляду за малюком у перші місяці його життя — понад 90 високоякісних речей: підгузки, ковдри, одяг, рушник, іграшки та інші необхідні засоби.

2024 року Міністерство соціальної політики оновило вміст цього бокса. Торік було проведено публічні консультації з молодими родинами, в яких з’явилися діти. Молоді батьки радо поділилися досвідом, тим, що б вони змінили чи додали до бебі-бокса з огляду на появу новонародженого в родині.

Тепер в оновлений «Пакунок малюка» додали товари, які мають попит, наприклад багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри і зменшили кількість одягу малого розміру, з якого малята швидко виростають.

«Перші три тисячі «Пакунків малюка» з оновленим складом уже доставлено у громади. І це справді чудова новина, тому що в умовах війни ми зберегли цю програму, а українські виробники та постачальники дитячих товарів зголосилися й далі брати участь у ній», — сказала заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва.

У новий пакунок додано книжку «Від народження до року», яку розробили і надрукували партнери міністерства — ЮНІСЕФ. Це практичний порадник для всіх батьків новонароджених, який узяв найкраще зі світового досвіду і об’єднав зі знаннями українських експертів.

«Пакунок малюка» можна отримати в пологовому будинку після народження дитини. Якщо в цей момент там немає бебі-бокса, протягом 30 календарних днів із дня народження дитини можна подати заяву на його отримання до органів соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання чи перебування, повідомляє Мінсоцполітики.