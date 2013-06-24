Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Палаті представників парламенту Бельгії за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це глава держави написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок», - зазначив Президент.

Як повідомлялося, 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932—1933 років в Україні", яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.

Голодоморофіційно визнали геноцидом українського народу більше 20 країн світу.