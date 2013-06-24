Палата представників Конгресу США схвалила у вівторок пакет допомоги Україні на суму $39,8 млрд.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову

«Дякую, @SpeakerPelosi та всім 368 голосів за дуже своєчасне ухвалення цього критично важливого для України законопроєкту. Час має вирішальне значення! Для кожного громадянина України та захисника», – написала Маркарова у твіттері в середу вранці.

Згідно з результатами голосування, за висловилися 368 конгресменів, проти - 57. Усі законодавці, які проголосували проти законопроєкту, належать до Республіканської партії.

Законопроєкт передбачає виділення $6 млрд на допомогу у гарантуванні безпеки, включно з навчанням, постачанням обладнання, зброї, матеріально-технічною підтримкою, матеріалами та послугами для українських збройних сил та національних сил безпеки, а також $900 млн на підтримку біженців, зокрема забезпечення їх житлом та надання їм мовних курсів.

Приблизно $8,7 млрд із передбачених законопроєктом коштів підуть до Фонду економічної підтримки "для задоволення невідкладних потреб в Україні".

Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес підтримати запропонований запит на $33 млрд.

Зазначається, що законопроєкт, запропонований палатою представників, містить додаткові $3,4 млрд на військову та гуманітарну допомогу Україні.

Далі документ має схвалити сенат США, після чого він потрапить на затвердження президенту.

Лідер більшості в сенаті Чак Шумер заявив раніше, що після того, як палата представників схвалить законопроєкт, сенат «діятиме швидко», щоб він був ухвалений і відправлений на підпис Байдену.