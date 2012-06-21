Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

Вчені проаналізували скам'янілості, знайдені в басейні Великого вододілу штату Вайомінг, і виявили три нових види древніх ссавців. На думку дослідників, ці істоти швидко еволюціонували після масового вимирання динозаврів.

Тварини отримали назви Beornus honeyi, Miniconus jeanninae і Conacodon hettingeri. Всі вони є конділартами – предками сучасних копитних. За словами палеонтологів, усі представники тваринного світу, яким вдалося пережити динозаврів, були досить маленькими, проте недавно виявлені ссавці виявилися набагато більшими.

Найбільший з трьох – Beornus honeyi, названий на честь персонажа Беорна з «Хоббіта» Дж. Р. Р. Толкіна – швидше за все, було розміром з домашню кішку. Результати дослідження опубліковані в Journal of Systematic Palaeontology.

Вчені пояснили, що унікальні особливості зубів роблять цих ссавців частиною сімейства периптихідів – вимерлих плацентарних. У них були характерні «дуті» премоляри і вертикальні емалеві гребені, які дозволяли пережовувати і м'ясо, і жорсткі рослини.

«Коли динозаври вимерли, доступ до різних продуктів харчування дозволив ссавцям швидко розвиватися і урізноманітнити анатомію зубів, збільшуючи розмір тіла. Вони явно скористалися цією можливістю, як ми можемо бачити по еволюції нових видів ссавців, яка сталася за відносно короткий проміжок часу після масового вимирання» , – розповіла провідний автор дослідження Мадлен Аттеберрі.

За словами фахівців, скам'янілості з басейну Великого вододілу вносять свій внесок в теорію, згідно з якою після вимирання динозаврів було більше різних видів ссавців, ніж завжди вважалося, а деякі з них були більш еволюційно розвиненими.