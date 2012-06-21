Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Британські палеонтологи натрапили на величезне кладовище давніх морських істот, що жили в юрському періоді. Дивні істоти, чимось нагадують прибульців, збереглися у вигляді скам'янілостей в районі Котсуолду, що в графстві Глостершир на південному заході Англії.
Як повідомляє BBC, палеонтологи зробили відкриття у вапняковому кар'єрі. «У юрському періоді тут мешкали морські істоти, які загинули практично одночасно в результаті якоїсь масштабної катастрофи, тому «кладовище», яке ми виявили, отримало назву «Помпеї»», – розповідають дослідники.
В цілому палеонтологи знайшли десятки тисяч голкошкірих істот – серед них є морські зірки, лілії, їжаки та огірки. Деякі скам'янілості виглядають настільки химерно, що здається, ніби це зразки інопланетного життя, але це сліди земного життя, здатного приймати найдивовижніші форми.
Вік скам'янілостей складає 167 мільйонів років. Передбачається, що істоти загинули майже одночасно через зсув, який, можливо, був спровокований потужним землетрусом. Багато морських організмів намагалися захиститися від стихії, інстинктивно витягаючи кінцівки, але це не допомогло. Британські вчені продовжують вивчати унікальне «кладовище», що приховує ще безліч неймовірних відкриттів.