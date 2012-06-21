Палеонтологи виявили в Канаді викопні рештки тиранозавра, які значно відрізняються розміром від його інших родичів.
Автор наукових досліджень Скотт Персонс повідомив, що у тиранозаврів відзначається мінливість розмірів, деякі особини бувають худими, але саме цей виявився більшим всіх усіх інших. Це вдалося дізнатися завдяки вимірюванню його ніг, стегон і плечей. Виявляється, що за життя Скотті, як назвали його вчені, важив майже 9 тонн, а його тіло досягало 13 метрів в довжину. Скелет виявили ще в 1991 році, але розкопки зайняли дуже тривалий час, і тільки зараз вченим вдалося дослідити його вже в зібраному вигляді.
Більше того, з’ясувалося, що він є практично найстарішим тиранозавром, завдяки оцінці його кісток стало відомо, що йому було трохи більше 30 років, у той час як зазвичай такі велетні не доживали до такого віку. Дослідники також запевнили, що це відкриття дасть змогу зробити багато цікавих досліджень, які розкажуть про щось зовсім нове.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»