Рештки стародавнього хижого ссавця знайшли при розкопках у Кенії ще в 1980 році. Однак, пильний погляд вчених впав на них лише недащовно. Це був величезний хижий звір, що нагадує сучасного лева.
Цей хижак– доісторичний «людожер», жив в епоху міоцену, 22 мільйони років тому. 1,2 метра у висоту і 2,5 метра в довжину робили тварина найнебезпечнішим м'ясоїдних істотою на території доісторичної Африки, Європи і Північної Америки. Вагою в півтори тонни цей звір знаходився на вершині харчового ланцюжка того часу. Відтворивши образ звіра, вчені впевнені, що він був більший за полярного ведмедя.
Дослідження кісток показало, що, маючи три пари різців і величезний розмір та неабияку силу, хижак міг вбивати жертв набагато більших за себе. У раціон доісторичного хижака входили всі види ссавців, зокрема і стародавня людина. На кістках не було виявлено знаків від зброї того часу. Таким чином вчені вважають, що хижак блискавично накидався на свою жертву, хапав її «мертвою» хваткою і ніс до себе в лігво, до того, як предки людей могли вчинити йому опір.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»