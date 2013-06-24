Вісім років тому, 1 грудня 2013-го, в Києві відбувся один із найвелелюдніших мітингів, що дав поштовх подальшому посиленню впливу Євромайдану на суспільство. Спричинив народне невдоволення жорстокий розгін спецпідрозділом «Беркут» студентів, які протестували проти рішення уряду зупинити підготовку до угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Відбулася ця спецоперація в ніч проти 30 листопада на київському Майдані Незалежності й мала цинічну назву «розчистка території для встановлення новорічної ялинки». Ноги холонуть від тих моторошних кадрів, на яких озвірілий «Беркут» гумовими кийками й ногами витісняв людей з-під монумента Незалежності. Людей били й після падінь і завданих травм.

Єдиним прихистком, нагадує Укрінформ, став Михайлівський собор, який тієї ночі відчинив ворота для багатьох переслідуваних. Попри сподівання злочинної влади на силу, ці події стали переломними в українських протестах кінця 2013 року.