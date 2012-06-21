Відійшов у засвіти український журналіст, багаторічний редактор відділу соціальної політики газети «Урядовий кур’єр» Володимир Романович Косаківський. Він народився 28 березня 1941 року в селі Ненадиха Тетіївського району на Київщині. Весь його трудовий і творчий шлях пов’язаний із друкованим словом: після закінчення факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка Володимир Косаківський працював у різних періодичних виданнях, був заступником редактора київської газети «Молода гвардія», журналу «Трибуна».

Володимир Романович належить до перших урядовокур’єрців, тих, хто починав історію нашої газети. У жовтні 1990-го, в період заснування «Урядового кур’єра», він очолив відділ соціальної політики, працівники якого відповідали за дуже важливий напрям — забезпечували зворотний постійний зв’язок видання з читачами, допомагали їм порадами, відповідали на запитання, які найбільше турбували людей, залучали до цього урядових чиновників, спеціалістів міністерств і відомств, правознавців. Ця тематика була представлена майже в кожному номері «Урядового кур’єра».

Володимир Косаківський був не тільки вмілим і талановитим організатором цієї роботи, а й автором серії публікацій на соціальні, державотворчі, історичні й інші теми, в яких захищав і утверджував ідеї незалежності Української держави, консолідації нашого суспільства.

Вічна і світла йому пам’ять.

Колектив редакції «Урядового кур’єра»