На період новорічно-різдвяних свят в Україні залишаться раніше запроваджені карантинні заходи. Невакциновані громадяни й надалі зможуть відвідувати громадські місця тільки за наявності негативних тестів на COVID-19.

«Торік у цей самий проміжок часу була чергова хвиля COVID-19. Щоправда, тоді після новорічних свят ми ввели карантинні обмеження. Це дало нам змогу хвилю відтягнути в часі. Можливо, саме тому вона й була не такою агресивною», — прокоментував ситуацію в ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Традиційно зростання захворюваності на COVID-19 прогнозують на середину лютого. І триватиме воно, найімовірніше, до середини березня. Попри це посадовець закликав усіх співгромадян не розслаблятися на новорічно-різдвяні свята. Тобто святкувати Новий рік і Різдво безпечно, перебуваючи в ізоляції та в колі рідних, повідомляє Укрінформ. І вже вкотре Віктор Ляшко наполіг, що до нового року варто зробити повний курс вакцинації проти коронавірусу.