Папа Римський Франциск у неділю закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни.

З таким закликом понтифік звернувся до тих, хто промовляв разом із ним молитву «Ангел Господній», повідомляє Укрінформ із посиланням на Vatican news.

Наприкінці молитовної зустрічі, що зібрала на площі Святого Петра у Ватикані кількадесят тисяч прочан, Святіший Отець, перш ніж попрощатися, сказав: «І в цей момент не забуваймо про багатостраждальний український народ, народ, який страждає. Я хочу, щоб усі ви ставили собі запитання: що сьогодні роблю саме я для українського народу? Молюся? Докладаю якихось зусиль? Чи стараюся зрозуміти? Що я сьогодні роблю для українськогонароду? Нехай кожен відповість у своєму серці».

Перед цим Папа закликав не забувати про населення М’янми, звідки, за його словами, підноситься голос болю багатьох людей, «яким бракує базової гуманітарної допомоги та які змушені залишати свої домівки, які підпалюють, і щоб втекти від насильства».

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної агресії проти України закликав до "справжніх переговорів" про припинення вогню і зупинити знищення міст і сіл на сході України.