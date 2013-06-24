Папа Римський Франциск заявив про можливість відвідати столиці України й росії після свого візиту до Канади наприкінці цього місяця.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.

«Я хотів би поїхати (в Україну – ред.), і я хотів спочатку відвідатимоскву. Ми обмінялися повідомленнями про це (з російською стороною – ред.), тому що я думав, що якби російський президент дав мені маленьке віконце, щоб служити справі миру… І після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати в Україну", - сказав понтифік.

Папа Римський додав, що хотів би поїхати в обидві столиці – до Києва та москви.

За його словами, коли Ватикан вперше запитав росію про поїздку понтифіка кілька місяців тому, то москва тоді відповіла, що «нині невідповідний час».

Досі жоден Папа Римський не здійснював візит до москви.

Нагадаємо, у травні Папа Римський Франциск висловив бажання поїхати до України, але зазначив, що для такого візиту необхідний вдалий момент, щоб він не спричинив більше шкоди, ніж добра.