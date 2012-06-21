У столиці Північної Кореї Пхеньяні вночі на четвер, 9 вересня, відбувся військовий парад, присвячений 73-й річниці заснування Корейської Народно-Демократичної Республіки. За парадом з трибуни спостерігав лідер країни Кім Чен Ин, проте урочистої промови з цієї нагоди він не виголосив.

Як зазначають південнокорейські ЗМІ, цей парад був меншим за масштабом, ніж попередні. На ньому не було помічено стратегічного озброєння, зокрема балістичних ракет. На знімках нічного параду, розповсюджених державними північнокорейськими ЗМІ, видно шеренги солдатів і робітників, які крокують у спеціальних захисних костюмах червоного кольору і в протигазах. Лідер Кім Чен Ин, який став помітно стрункішим, був без маски та обіймав присутніх на параді дітей.

Останній військовий парад відбувся в КНДР у січні, за кілька днів до інавгурації президента США Джо Байдена. Тоді Кім Чен Ин виступив з промовою, в якій пообіцяв зміцнити ядерний арсенал країни. А торік у жовтні КНДР провела масштабний військовий парад, присвячений 75-й річниці заснування правлячої в країні Трудової партії Кореї. Тоді на параді представили нову міжконтинентальну балістичну ракету та інші нові види озброєння.