Жителі Землі 24 червня зможуть побачити, як відразу п’ять планет вишикуються в лінію у нічному небі.

Про це повідомляє Science Focus, передає Укрінформ.

Приблизно за годину до сходу сонця 24 червня можна буде побачити неозброєним оком Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер та Сатурн, які вишикувалися в одну лінію. При цьому вони розташовуватимуться у міру віддаленості від Сонця.

Як зазначається, востаннє такий парад планет спостерігався 18 років тому, а наступний очікується вже у 2040 році.

Загалом, з'єднання двох або трьох планет у нічному небі не є чимось надзвичайним, але явище, коли в одну лінію вишиковується більше планет, досить рідкісне.

Через орієнтацію та нахил своїх орбіт всі вісім великих планет Сонячної системи ніколи не можуть вишикуватися в ідеальну лінію. Востаннє вони з’являлися просто в одній частині неба понад тисячу років тому (у 949 році), а в майбутньому це має статися 6 травня 2492 року.