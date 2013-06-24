Компанія «Parashar Industries», що спеціалізується на протезуванні та реабілітації, передала військовим та цивільним, які постраждали внаслідок ворожих дій російської армії 350 функціональних протезів iGrip. Сучасні протези допоможуть постраждалим від війни українцям повернутися до повноцінного життя. Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.

У заході взяли участь Посол США в Україні, Посол Індії в Україні, заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Соловйов та представники Ради національної безпеки і оборони України, Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, Міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко та командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович акцентувала увагу на актуальності гуманітарного забезпечення якісними протезами українців, постраждалих через повномасштабну агресію росії.

«Повномасштабна воєнна агресія росії проти України продовжується. Це означає, що кількість військових і постраждалих цивільних, які потребують протезів, з кожним днем зростає. Протези є дороговартісною продукцією, відтак, їхнє гуманітарне забезпечення є вкрай важливим і потрібним рішенням, і ми щиро вдячні за таку допомогу нашим міжнародним партнерам»,- заявила Оксана Жолнович.

Завдяки такому функціональному протезуванню, українські військові та цивільні отримають можливість повернутися до повноцінного життя. Незабаром вони будуть передані у центр протезування, ортезування та реабілітації «Без обмежень».

«Сьогодні ми хочемо висловити велику вдячність нашим міжнародним партнерам за потужну підтримку України у боротьбі зі збройною агресією росії. Особливо вдячний за допомогу, яку надають медичній системі України Сполучені Штати Америки, фінансуючи програму медичних гарантій. З початку повномасштабного вторгнення ми отримуємо гуманітарну допомогу, яка включає лікарські засоби, медичні вироби, різноманітне обладнання від урядів Індії та США. Це допомагає нам вести бій на медичному фронті та рятувати життя наших громадян – сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. – Водночас ми розуміємо, що велика кількість людей, як цивільних, так й військових, сьогодні потребують протезування та подальшої реабілітації. Через постійне бомбардування мирних міст України ворогом, страждають звичайні люди. І зараз ми робимо ще один важливий крок для їх порятунку та відновлення».

«Parashar Industries» має виробничі потужності та використовує новітні технології для виробництва протезів.

За словами генерального директора «Parashar Industries» Нагендера Парашара, компанія постійно вдосконалює технологію виробництва.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров’я та Командування Медичних сил Збройних сил України напрацьовують механізми для спрощення доступності до послуг реабілітації та усунення бюрократичних бар'єрів під час отримання протезів.