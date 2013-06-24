Парламент Молдови схвалив режим надзвичайної ситуації ще на 60 днів із 6 грудня за пропозицією уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

За подовження НС проголосували 55 депутатів, зокрема депутати партії «Дія і солідарність» (PAS), тоді як опозиція залишила зал засідань на знак протесту.

Із пропозицією подовжити НС у країні виступила з трибуни парламенту прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця. Вона зазначила, що у зв'язку з тим, що відбувається в регіоні та військовими діями в Україні, Молдова залишається занадто вразливою, щоб скасувати НС, введений після початку війни.

«Незаконні спроби захоплення територій сусідньої держави і ризик використання зброї масового ураження, а також посилення гібридних атак і спроб дестабілізувати соціально-економічну ситуацію в Молдові зобов'язують нас швидко реагувати, щоб захистити наших громадян і біженців», - зазначила Гаврилиця.

Проти подовження НС виступила парламентська опозиція. Депутат від ПСРМ Василь Боля заявив, що в уряду є всі важелі, щоб працювати в нормальному режимі.

«Ми вже рік живемо в режимі НС. Це надзвичайний захід і ви не переконали нас, що це вигідно країні. Ми не будемо голосувати», - підтримав його депутат від ПСРМ Влад Батринча.

У відповідь депутат від PAS Дойна Герман заявила, що подовження НС - це необхідний захід, а не примха влади. «Якби у нас була конструктивна опозиція, то в цьому не було б необхідності. Але, на жаль, у нас опозиція, яка намагається дестабілізувати ситуацію. А ми ніколи не зловживали режимом НС», - зазначила вона.

Як повідомлялося, режим НС у Молдові діє від початку вторгнення росії в Україну 24 лютого. Його вже кілька разів подовжували.